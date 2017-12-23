Больше 30 голых Дедов Морозов и Снегурочек пробежали по проспекту Маркса и искупались в озере





Забег прошёл утром 23 декабря





В Новосибирске прошёл традиционный новогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек.





В забеге приняли участие члены клубов закаливания и моржевания Новосибирска. Участники бегут в «минимальном количестве одежды» от озера Блюдце (в районе остановки «Горская») по всему проспекту Карла Маркса. А после возвращения ещё и купаются в проруби.





Мужчины в шапках Дедов Морозов пробежали по всему проспекту Карла Маркса





Цель забега, по замыслу организаторов и участников, — пропаганда закаливания и в целом здорового образа жизни.











Плотная группа очень легко одетых людей в красных колпаках, как правило, вызывает у прохожих улыбки и восхищенные возгласы.







Бегущие в нижнем белье мужчины вызывали улыбки на лицах прохожих





По подсчётам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в этом году в забеге приняли участие порядка 30 человек. Один из бегущих нёс с собой небольшую ёлку.







Озеро Блюдце больше известно как Горский котлован. В середине декабря спасатели заделали там полынью, которую прорубили поклонники моржевания, поскольку она не была огорожена, и туда могли упасть дети.