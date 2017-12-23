«Форд» насмерть сбил молодого человека на трассе под Новосибирском

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором утром погиб 24-летний мужчина

Под Новосибирском утром 23 декабря водитель автомобиля Ford насмерть сбил молодого человека.





ДТП произошло в 07:45 на 7-м километре автодороги Академгородок — Кольцово.





«34-летний водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался до прибытия врачей скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В МВД уточнили, что погибшему — 24 года. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства этого трагического ДТП.





Ещё одна авария сегодня утром произошла в Дзержинском районе. В ДТП попал автомобиль скорой помощи — машина снесла пешеходное ограждение. К счастью, обошлось без жертв.