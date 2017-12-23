«Форд» насмерть сбил молодого человека на трассе под Новосибирском
Под Новосибирском утром 23 декабря водитель автомобиля Ford насмерть сбил молодого человека.
ДТП произошло в 07:45 на 7-м километре автодороги Академгородок — Кольцово.
«34-летний водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался до прибытия врачей скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В МВД уточнили, что погибшему — 24 года. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства этого трагического ДТП.
Ещё одна авария сегодня утром произошла в Дзержинском районе. В ДТП попал автомобиль скорой помощи — машина снесла пешеходное ограждение. К счастью, обошлось без жертв.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой