«Форд» насмерть сбил молодого человека на трассе под Новосибирском

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором утром погиб 24-летний мужчина
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в котором утром погиб 24-летний мужчина

Под Новосибирском утром 23 декабря водитель автомобиля Ford насмерть сбил молодого человека.


ДТП произошло в 07:45 на 7-м километре автодороги Академгородок — Кольцово. 


«34-летний водитель совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался до прибытия врачей скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В МВД уточнили, что погибшему — 24 года. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства этого трагического ДТП.


Ещё одна авария сегодня утром произошла в Дзержинском районе. В ДТП попал автомобиль скорой помощи — машина снесла пешеходное ограждение. К счастью, обошлось без жертв.

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