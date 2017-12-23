Митинг протеста против концессий возглавил Дед Мороз





Митинг собрал порядка 70 человек с учётом общественников, блогеров, журналистов и полицейских





В сквере у здания на улице Орджоникидзе, 18 прошёл митинг «против грабительских концессий». По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в нём приняли участие около 70 человек.











Главным поводом для недовольства митингующих стали условия концессионного соглашения о строительстве моста через Обь. Само соглашение было подписано в Москве ещё 6 декабря.







Участники митинга принесли немногочисленные плакаты универсального содержания





«Мы вышли показать, что не всё так гладко с этими соглашениями и что в Новосибирске есть люди, которые с ними не согласны», — заявил перед началом митинга один из его организаторов Олег Викторович. Сам общественник был одет в костюм Деда Мороза, образ дополняла его настоящая борода.







На мероприятии были замечены журналисты государственного телевидения, которые обычно не освещают подобные акции





Организаторы установили на месте проведения митинга агитационную конструкцию, на которой была обозначена цель мероприятия и был размещен текст «Открытого письма к президенту РФ В.В. Путину жителей Новосибирска по поводу подписания концессионного соглашения». В нём, в частности, сказано, что заложенный в концессию механизм «навязан исключительно для реализации частных интересов».







Митингующие собрались вокруг праздничного шара с дыркой





На митинге присутствовали представители правоохранительных органов (как в форме, так и в гражданской одежде), но никаких препятствий митингующим они не чинили. Некоторые сложности у организаторов возникли разве что потому, что в сквере сейчас идёт монтаж новогодних украшений.







Сквер на Орджоникидзе стал традиционным местом для акций протеста малого формата. Например, 10 декабря здесь прошёл митинг «Новосибирск за свободу митингов».