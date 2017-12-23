Непотушенные сигареты унесли жизни двух мужчин
В Новосибирской области за вечер 22 декабря произошли сразу два пожара, в которых погибли люди.
Первое возгорание случилось в 21:50 в Черепановском районе, второе — в 22:09 в посёлке Ордынское, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В Черепановском районе частный дом горел в селе Зимовье. При пожаре погиб 62-летний мужчина. «Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, внутри дома горело открытым огнём. Наиболее вероятная причина [возгорания] — неосторожность при курении», — уточнили в ГУ МЧС.
В Ордынке также случился пожар в частном доме, погиб 81-летний мужчина.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения крыша дома горела открытым огнём, обрушились потолочные перекрытия. Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В качестве наиболее вероятной причины также рассматривается неосторожность при курении», — отметили в спасательном ведомстве.
Непотушенные сигареты, предположительно, стали причиной и другого пожара, который случился 11 декабря в посёлке Ремесленном Новосибирского района.
Днём 11 декабря два человека погибли во время пожара в посёлке Ремесленном Новосибирского района. Огонь сильно повредил жилой дом. В нём спасатели обнаружили тела 38-летнего мужчины и 39-летней женщины.
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Ольга Власова
Фото Оксаны Козыревой