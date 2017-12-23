В Дзержинском районе скорая влетела в пешеходное ограждение
Утром в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП попал автомобиль скорой помощи — машина снесла пешеходное ограждение.
Авария произошла в 7:55 сегодня, 23 декабря, на перекрёстке улиц Королёва и Промышленная. Столкнулись Mazda и скорая, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
«В ДТП никто не пострадал», — уточнили в полиции.
Специалисты мобильного приложения «Автоспас» уточнили, что скорая помощь ехала со стороны улицы Красина в сторону улицы Трикотажная, а водитель Mazda двигался со стороны проспекта Дзержинского.
«Скорая ехала с проблесковыми маячками, в машине был тяжелобольной. На перекрёстке она выехала на красный сигнал светофора, где получила удар в бок от Mazda. От удара скорую отбросило в сторону тротуара — сначала она пробила металлическое ограждение, а потом врезалась в столб», — рассказали обстоятельства аварии в «Автоспасе».
Одна из последних аварий с участием машины скорой помощи была в октябре. Тогда около 7:00 на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев со скорой столкнулся ВАЗ. Это ДТП тоже обошлось без пострадавших.
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Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus