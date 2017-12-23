В художественном музее начали делать лизунов и невидимые чернила

В художественном музее открылся новогодний квест по увлекательной химии и физике
В художественном музее открылся новогодний квест по увлекательной химии и физике

В «Арт-цоколе» художественного музея открылась интерактивная экспозиция-квест «Научный Новый год в музее».


В рамках квеста все желающие могут сделать себе игрушку лизуна, невидимые чернила, светящиеся в темноте предметы. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщила организатор квеста Юлия Злобинская.


«Это такой новый формат утренников XXI века. Здесь дети не зайчики и снежинки, а самые настоящие учёные. Можно самим проделать разные химические превращения и физические головоломки. Дети сами смогут сделать жидкость, меняющую на глазах цвет при переливании из одной колбы в другую, сами изготовят лизуна или светящиеся в темноте предметы и многое другое», — рассказала Юлия Злобинская.


По словам Юлии, квест будет интересен как детям от 5 до 15 лет, так и их родителям, для которых ещё проведут юмористические викторины.


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