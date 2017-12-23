В областной полиции прокомментировали обнаруженную блогерами «генеральскую стоянку»

Здание ГУ МВД России по НСО на улице Октябрьская, 78
Здание ГУ МВД России по НСО на улице Октябрьская, 78

В областной полиции прокомментировали обнаруженную общественниками и блогерами парковку на тротуаре возле здания ГУ МВД России по НСО на улице Октябрьская, 78.


«Территория перед входом в здание ГУ МВД России по Новосибирской области является территорией, прилегающей к ГУ МВД России по Новосибирской области, и движение по ней осуществляется в соответствии с ПДД РФ. <…> На выложенном в сети интернет видеоролике транспортные средства, принадлежащие ГУ МВД России по Новосибирской области, припаркованы <…> без нарушения правил дорожного движения», — сообщил в ответе на запрос начальник отдела информации и общественных связей Сергей Щекотин.


В полиции пояснили, что 


движение по этой территории регламентировано специальным дорожным знаком 3.2 «Движение запрещено», ограничивающим въезд всем автомобилям, кроме тех машин, которые принадлежат жильцам домов в зоне действия знака, работникам организаций, почтальонам и инвалидам.


Напомним, ранее в сети интернет появилось видео новосибирских блогеров Дениса Новичкова и Антона Соколова, в котором они выясняли: для кого возле ГУВД организовали парковку, которая была названа «генеральской стоянкой», и законно ли там на тротуаре ставить автомобили.

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