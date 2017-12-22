Марк Коньков попытался покончить жизнь самоубийством

Марк Коньков приговорён к 9 годам лишения свободы
Марк Коньков приговорён к 9 годам лишения свободы

В Новосибирске отбывающий срок за убийство Марк Коньков попытался покончить с собой — следователи начали проверку.


Инцидент произошёл 20 декабря на территории исправительной колонии № 3 в Первомайском районе.


«Предварительно установлено, что отбывающий наказание за умышленное убийство 18-летний молодой человек обнаружен с телесными повреждениями грудной клетки. Рядом с ним найдено самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела», — сообщили в пресс-службе СКР по НСО.


Следователи проводят проверку по факту происшествия. Пострадавший заключённый доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.


По информации НГС.НОВОСТИ, речь идёт о Марке Конькове. Также об этом сообщила в социальной сети Facebook юрист Ирина Гребнева.


Редакции не удалось получить оперативный комментарий Гребневой. В пресс-службе СК информацию о личности пострадавшего не подтвердили, но и не опровергли, пояснив, что не могут разглашать персональные данные.


Напомним, Марк Коньков отбывает 9-летний срок в новосибирской колонии. Осенью стало известно, что часть приговора по делу Конькова была отменена. Дело отправили на рассмотрение в Первомайский районный суд в новом составе судей. Первое заседание должно состояться 31 января.

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