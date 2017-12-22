Вандалы уничтожили домофоны в полусотне домов и заинтересовали ФСБ

Домофоны испортили в домах Октябрьского, Дзержинского и Ленинского районов



Вандалы уничтожили домофоны на ста подъездах в более чем 50 домах Октябрьского, Дзержинского и Ленинского районов.





Об этом сообщили НГС.НОВОСТИ в компании «Цифрал-Сервис Сибирь».







«Больше 50 домов, а число подъездов уже близится к сотне. Не первую ночь уже ломают. И жители продолжают нести заявки на ремонт. Примерный ущерб только у нас на сумму более чем 200 тысяч рублей. А кроме нас пострадали домофоны и других компаний — "Новотелеком", "Факториал", "Спецэлектромонтаж", "Сибирские домофоны".





Ломают профессионально. На открытие одного домофона уходит порядка четырёх секунд. Засверливают [домофон] в области дисплея и пробивают плату. Но самое неприятное — дверь в подъезд блокируется. А это происходит ночью», —





рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор компании «Цифрал-Сервис Сибирь» Мария Фомина.







Как уточнила Мария, на вчерашний день статистика по домам, где сломали домофоны, была следующая:





в УК «ЖКХ Октябрьского района» пострадало 20 домов, УК «Дзержинец» — пять домов, УК «МКС-Новосибирск» — также пять домов.





Несколько домов относились к разным ЖСК.







«Я никого не обвиняю, но у меня приезжают мастера и говорят, что они получают заявку-вызов по вандализму — по просверленному, например, вчера блоку, а когда приезжают, то обнаруживают на подъездах объявления о собраниях по смене домофонной компании», — заметила Мария Фомина. Такое объявление, например, жильцы сфотографировали на доме по адресу улица Промышленная, 18, который принадлежит УК «Дзержинец».







Порчу домофонов при помощи шуруповёрта корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердил и житель дома по адресу улица Лескова, 280 Сергей Гребцов.





«У нас по программе "Безопасный дом" на каждом подъезде установили камеры, а монитор стоит у меня дома. Просмотрел я видео с десяти вечера и в 02:53 увидел, как парень какой-то подходил с шуруповёртом и засверливал <…>, к каждому подъезду подходил», — рассказал Гребцов.





Объявление о собрании по смене домофонной компании появилось на доме по адресу улица Промышленная, 18 вскоре после «работы» вандалов





Главный инженер УК «ЖКХ Октябрьского района» Александр Факеев в ответ на просьбу корреспондента НГС.НОВОСТИ прокомментировать ситуацию пояснил, что ничего не знает, и попросил перезвонить и назвать точный список домов, где это случилось. Однако при повторном звонке корреспондента главный инженер УК «ЖКХ Октябрьского района» просто не брал трубку мобильного телефона.









Также не захотел общаться на тему поломанных вандалами домофонов и заместитель директора УК «МКС-Новосибирск» Николай Лесков.







«Я не комментирую. Через директора все вопросы», — коротко выдал Лесков и положил трубку. В приёмной УК «МКС-Новосибирск» на телефонные звонки никто не отвечал.







Как рассказала директор «Цифрала», ситуацией с массово взломанными домофонами заинтересовалось местная ФСБ — одна из домофонных компаний уже оставила там подробное заявление.





Вандалы доставляют неудобства новосибирцам не только выводом из строя домофонов, но и порчей припаркованных автомобилей. Так, на днях неизвестные облили краской десяток машин во дворе микрорайона Горский.