В новогоднюю ночь метро проработает на час дольше
В новогоднюю ночь новосибирский метрополитен будет работать на час дольше.
31 декабря наземный общественный транспорт (как муниципальный, так и частный) будет работать с 6:00 до 23:30, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Новосибирский метрополитен в ночь на 1 января продлит работу до 1:00. На Ленинскую линию выйдут 10 дополнительных поездов с интервалом движения в 10 минут, на Дзержинскую — 8 поездов с интервалом движения в 8 минут.
С 1 по 8 января городской общественный транспорт будет работать по графику выходных. При этом количество рейсов сократится. Часть подвижного состава выпустят на линию позже обычного. Так, 1 и 2 января количество транспорта на маршрутах сократится на 30% по сравнению с обычными выходными.
«С 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года детям школьного возраста (ученикам старших классов — при наличии справки из школы) будет предоставлен бесплатный проезд на муниципальном пассажирском транспорте (кроме такси)», — отметили в мэрии.
Напомним, 18 декабря власти Новосибирска отменили скидку на проезд в метро, трамваях и троллейбусах по Единой транспортной карте до конца 2018 года. Такое решение приняли из-за ухудшения финансового положения муниципальных предприятий.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС