Снеговик ХК «Сибирь» появился в одном из дворов Новосибирска

В Советском районе Новосибирска появилась снежная скульптура, посвящённая хоккейному клубу «Сибирь».





Снежный талисман хоккейной «Сибири» слепили за неделю





Сурового снеговика слепили во дворе дома № 41 на улице Иванова. На его создание ушло больше недели.







«Снеговика лепили работники нашего домуправления. Они воодушевились тем, что фасад нашего дома выкрашен в цвета клуба. Для нас это стало сюрпризом. Началось всё с того, что на площадку привезли снег. Этой зимой снега мало, вот, видимо, и привозили, я видела следы машин. Потом начали сооружать постепенно, сначала сделали опалубку. Мы поначалу думали, что это горку для детей делают. А потом вот увидели, что это снеговик. Нас с мужем, как фанатов клуба, он очень порадовал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница Марина.







Снеговик появился во дворе дома на улице Иванова





По словам девушки, все местные жители по достоинству оценили снежную скульптуру.







«Часто вижу, как люди фотографируются с нашим снеговиком, дети постоянно ходят, рассматривают. Всем очень нравится», — резюмирует девушка.







Красивые снежные скульптуры создают не только во дворах спальных районов, но и на центральных городских улицах. Так, 18 декабря на улице Ленина поставили ледяной трон — он появился рядом с кукольным театром.

