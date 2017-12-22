Снеговик ХК «Сибирь» появился в одном из дворов Новосибирска

 В Советском районе Новосибирска появилась снежная скульптура, посвящённая хоккейному клубу «Сибирь».


Снежный талисман хоккейной «Сибири» слепили за неделю
Снежный талисман хоккейной «Сибири» слепили за неделю


Сурового снеговика слепили во дворе дома № 41 на улице Иванова. На его создание ушло больше недели.


«Снеговика лепили работники нашего домуправления. Они воодушевились тем, что фасад нашего дома выкрашен в цвета клуба. Для нас это стало сюрпризом. Началось всё с того, что на площадку привезли снег. Этой зимой снега мало, вот, видимо, и привозили, я видела следы машин. Потом начали сооружать постепенно, сначала сделали опалубку. Мы поначалу думали, что это горку для детей делают. А потом вот увидели, что это снеговик. Нас с мужем, как фанатов клуба, он очень порадовал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница Марина.


Снеговик появился во дворе дома на улице Иванова
Снеговик появился во дворе дома на улице Иванова


По словам девушки, все местные жители по достоинству оценили снежную скульптуру.


«Часто вижу, как люди фотографируются с нашим снеговиком, дети постоянно ходят, рассматривают. Всем очень нравится», — резюмирует девушка.


Красивые снежные скульптуры создают не только во дворах спальных районов, но и на центральных городских улицах. Так, 18 декабря на улице Ленина поставили ледяной трон — он появился рядом с кукольным театром.

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