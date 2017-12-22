Снеговик ХК «Сибирь» появился в одном из дворов Новосибирска
В Советском районе Новосибирска появилась снежная скульптура, посвящённая хоккейному клубу «Сибирь».
Сурового снеговика слепили во дворе дома
«Снеговика лепили работники нашего домуправления. Они воодушевились тем, что фасад нашего дома выкрашен в цвета клуба. Для нас это стало сюрпризом. Началось всё с того, что на площадку привезли снег. Этой зимой снега мало, вот, видимо, и привозили, я видела следы машин. Потом начали сооружать постепенно, сначала сделали опалубку. Мы поначалу думали, что это горку для детей делают. А потом вот увидели, что это снеговик. Нас с мужем, как фанатов клуба, он очень порадовал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница Марина.
По словам девушки, все местные жители по достоинству оценили снежную скульптуру.
«Часто вижу, как люди фотографируются с нашим снеговиком, дети постоянно ходят, рассматривают. Всем очень нравится», — резюмирует девушка.
Красивые снежные скульптуры создают не только во дворах спальных районов, но и на центральных городских улицах. Так, 18 декабря на улице Ленина поставили ледяной трон — он появился рядом с кукольным театром.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Дмитрием Первушиным