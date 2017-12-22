В бизнес-центре вскрыли два десятка офисов
В одном из новосибирских бизнес-центров вскрыли 18 офисов — полиция возбудила уголовное дело.
В ночь на 22 декабря неизвестные вскрыли двери офисов в административном здании на проспекте Карла Маркса, 24, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в региональном управлении МВД. По предварительной версии, злоумышленники проникли в помещение через запасной выход.
«Поступило в полицию заявление, что по данному адресу было вскрыто 18 офисов. Из трёх офисов пропала оргтехника. Совокупный ущерб составил почти 200 тысяч», — уточнили в ведомстве.
Редакции удалось связаться с одним из арендаторов, у которого не унесли оргтехнику: «У нас там только техника стоит и документы — тумбочки только повскрывали. Следователь сказал, что искали деньги», — пояснил собеседник.
В полиции рассказали, что административное здание находится под охраной и в момент совершения преступления охранник работал, но «ничего не слышал».
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение).
Иногда преступникам не удаётся завершить начатое. В конце ноября жительница Ленинского района помогла полиции задержать вора, который карабкался в окно соседнего здания. Бдительная сибирячка вызвала сотрудников правоохранительных органов.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Ощепкова