В бизнес-центре вскрыли два десятка офисов

Совокупный ущерб составил почти 200 тысяч рублей

В одном из новосибирских бизнес-центров вскрыли 18 офисов — полиция возбудила уголовное дело.



В ночь на 22 декабря неизвестные вскрыли двери офисов в административном здании на проспекте Карла Маркса, 24, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в региональном управлении МВД. По предварительной версии, злоумышленники проникли в помещение через запасной выход.



«Поступило в полицию заявление, что по данному адресу было вскрыто 18 офисов. Из трёх офисов пропала оргтехника. Совокупный ущерб составил почти 200 тысяч», — уточнили в ведомстве.



Редакции удалось связаться с одним из арендаторов, у которого не унесли оргтехнику: «У нас там только техника стоит и документы — тумбочки только повскрывали. Следователь сказал, что искали деньги», — пояснил собеседник.



В полиции рассказали, что административное здание находится под охраной и в момент совершения преступления охранник работал, но «ничего не слышал».



Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение).



Иногда преступникам не удаётся завершить начатое. В конце ноября жительница Ленинского района помогла полиции задержать вора, который карабкался в окно соседнего здания. Бдительная сибирячка вызвала сотрудников правоохранительных органов.