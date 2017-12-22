На месте банка заработала пекарня с закусочной, где пекут пиццу и готовят лапшу в воке

 

Пекарня заняла помещение, в котором долгое время работало отделение банка
Пекарня заняла помещение, в котором долгое время работало отделение банка


Пекарня и закусочная сети «Кушнарёв» заработала на углу улиц Челюскинцев и Нарымская в помещении, которое ранее долгое время занимало отделение Сбербанка.

 

По словам владельцев, одно только оборудование для пекарни стоило порядка 10 млн рублей
По словам владельцев, одно только оборудование для пекарни стоило порядка 10 млн рублей


«Кушнарёв» представляет собой одновременно пекарню полного цикла, кондитерскую и предприятие общественного питания. В меню пицца (от 240 рублей за круг), шаурма (от 80 рублей), салаты (от 40 рублей) и лапша в воке (190 рублей порция). Цены на напитки начинаются от 25 рублей (столько стоит кофе эспрессо или чай).


У владельцев уже есть точка с таким же названием на улице в Калининском районе, которая открылась в этом году. Заведение на Челюскинцев — первое в центральной части города.

 

Пока люди приходят в основном за хлебом и выпечкой
Пока люди приходят в основном за хлебом и выпечкой


Как пояснил НГС.НОВОСТИ совладелец сети, представившийся как Алексей, в новом помещении не удалось установить столики (владельцы посчитали его слишком маленьким), поэтому поесть на месте здесь можно будет, только стоя у высоких столов, которые расположены вокруг колонн и вдоль окна. Пекарня сейчас производит всего порядка 70 видов хлеба и выпечки, однако в конкретной точке присутствует только часть из этого набора.


В пекарне делают около 70 наименований хлебов и выпечки, которые периодически меняют друг друга на полке
В пекарне делают около 70 наименований хлебов и выпечки, которые периодически меняют друг друга на полке


Формат пекарни-кондитерской активно развивается в Новосибирске последние годы. По данным 2ГИС, сейчас в городе работает 94 заведения такого типа. Среди них есть как точки, работающие под брендами крупных хлебокомбинатов, так и самостоятельные заведения и целые сетевые проекты. Так, например сеть «Хлебница» сейчас насчитывает уже 8 пекарен в разных районах города. А небольшая сеть Schmidt в последнем своём заведении рядом со станцией метро «Студенческая» открыла в партнёрстве с другими предпринимателями на базе своей пекарни бургерную.

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