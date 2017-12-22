На месте банка заработала пекарня с закусочной, где пекут пиццу и готовят лапшу в воке





Пекарня заняла помещение, в котором долгое время работало отделение банка





Пекарня и закусочная сети «Кушнарёв» заработала на углу улиц Челюскинцев и Нарымская в помещении, которое ранее долгое время занимало отделение Сбербанка.





По словам владельцев, одно только оборудование для пекарни стоило порядка 10 млн рублей





«Кушнарёв» представляет собой одновременно пекарню полного цикла, кондитерскую и предприятие общественного питания. В меню пицца (от 240 рублей за круг), шаурма (от 80 рублей), салаты (от 40 рублей) и лапша в воке (190 рублей порция). Цены на напитки начинаются от 25 рублей (столько стоит кофе эспрессо или чай).







У владельцев уже есть точка с таким же названием на улице в Калининском районе, которая открылась в этом году. Заведение на Челюскинцев — первое в центральной части города.





Пока люди приходят в основном за хлебом и выпечкой





Как пояснил НГС.НОВОСТИ совладелец сети, представившийся как Алексей, в новом помещении не удалось установить столики (владельцы посчитали его слишком маленьким), поэтому поесть на месте здесь можно будет, только стоя у высоких столов, которые расположены вокруг колонн и вдоль окна. Пекарня сейчас производит всего порядка 70 видов хлеба и выпечки, однако в конкретной точке присутствует только часть из этого набора.







В пекарне делают около 70 наименований хлебов и выпечки, которые периодически меняют друг друга на полке





Формат пекарни-кондитерской активно развивается в Новосибирске последние годы. По данным 2ГИС, сейчас в городе работает 94 заведения такого типа. Среди них есть как точки, работающие под брендами крупных хлебокомбинатов, так и самостоятельные заведения и целые сетевые проекты. Так, например сеть «Хлебница» сейчас насчитывает уже 8 пекарен в разных районах города. А небольшая сеть Schmidt в последнем своём заведении рядом со станцией метро «Студенческая» открыла в партнёрстве с другими предпринимателями на базе своей пекарни бургерную.