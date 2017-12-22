В США во время перестрелки ранили новосибирца





Новосибирец был тяжело ранен во время перестрелки в США

Новосибирец Антон Кемаев ранен в перестрелке в американском городе Питтсбург — он впал в кому.



Перестрелка произошла 19 декабря, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ знакомые пострадавшего.



«Он с другом ехали на машине, попали в перестрелку в Питссбурге, — рассказала подруга Антона Дарья. — Проезжали по улице, и там что-то началось. Пуля попала Антону в голову. Он в тяжёлом состоянии».



По словам Дарьи, мужчина находится в коме. Родственники решают вопрос о том, перевозить ли его в Россию. «Так как он в коме, его, видимо, не повезут, — считает девушка. — Мы сейчас ищем хороших специалистов по России, кто занимается данным вопросом, кто мог бы посоветовать хороших врачей, кто сталкивался с этой проблемой».



В генконсульстве России в Нью-Йорке знают о происшествии. «В результате перестрелки в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) был тяжело ранен проезжавший рядом в автомобиле гражданин России», — сказано в официальном аккаунте представительства в Twitter.



Недавно похожий случай произошёл в Первомайском районе города. Машину новосибирца случайно обстреляли при перехвате похитителей.