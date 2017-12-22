Новосибирцы продали редкую монету и золотой крест из Донбасса за полтора миллиона

Редкая памятная монета 1839 года — 1,5 рубля Николая I (продана за 18 000 евро)

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. на десятом международном онлайн-аукционе продала серебряные 1,5 рубля Николая I c портретом Александра I и памятный золотой крест «Кабакджа Галлиполи» белой армии в Донбассе.





«Это был наш юбилейный, десятый аукцион. Мы его готовили целый месяц почти круглосуточно. Хотели сначала провести из всего этого материала несколько аукционов, но сделали трёхдневный аукцион. В один день продавались банкноты, в другой — монеты и знаки всего мира, а третий — российский день, когда продавались монеты и награды исключительно российские или советские», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель нумизматической компании Станислав Кац.





Памятный крест «Кабакджа Галлиполи», белая армия, Донбасс (продан за 1500 евро)





По словам Станислава, одним из самых привлекательных лотов стала редкая российская памятная монета периода правления Николая I номиналом 1,5 рубля. Стартовав с цены в 5 евро, она была продана за 18 тысяч евро (плюс комиссия аукциона).





Редким российским знаком был памятный золотой крест «Кабакджа Галлиполи» белой армии в Донбассе. Крест купили за 1,5 тысячи евро.







Уникальная награда Чехословакии «Белый Лев» вручалась всего шесть раз





Среди лотов оказались и те, которые никого не заинтересовали, например, уникальная награда Чехословакии «Белый Лев», существовавшая с 1961 года по 1989 год, которая была вручена, как указано на сайте аукциона, всего шесть раз. Стартовая цена награды равнялась 80 тысячам евро.





На прошлом аукционе Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала редкий золотой червонец Петра III и Орден железного креста армии Украинской народной республики атамана Симона Петлюры.