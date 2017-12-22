Новосибирцы продали редкую монету и золотой крест из Донбасса за полтора миллиона
Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. на десятом международном онлайн-аукционе продала серебряные 1,5 рубля Николая I c портретом Александра I и памятный золотой крест «Кабакджа Галлиполи» белой армии в Донбассе.
«Это был наш юбилейный, десятый аукцион. Мы его готовили целый месяц почти круглосуточно. Хотели сначала провести из всего этого материала несколько аукционов, но сделали трёхдневный аукцион. В один день продавались банкноты, в другой — монеты и знаки всего мира, а третий — российский день, когда продавались монеты и награды исключительно российские или советские», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель нумизматической компании Станислав Кац.
По словам Станислава, одним из самых привлекательных лотов стала редкая российская памятная монета периода правления Николая I номиналом 1,5 рубля. Стартовав с цены в 5 евро, она была продана за 18 тысяч евро (плюс комиссия аукциона).
Редким российским знаком был памятный золотой крест «Кабакджа Галлиполи» белой армии в Донбассе. Крест купили за 1,5 тысячи евро.
Среди лотов оказались и те, которые никого не заинтересовали, например, уникальная награда Чехословакии «Белый Лев», существовавшая с 1961 года по 1989 год, которая была вручена, как указано на сайте аукциона, всего шесть раз. Стартовая цена награды равнялась 80 тысячам евро.
На прошлом аукционе Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала редкий золотой червонец Петра III и Орден железного креста армии Украинской народной республики атамана Симона Петлюры.
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Илья Калинин
Фото предоставлены компанией Katz Coins Notes & Supplies Corp.