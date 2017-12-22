Подсчитали: в бедности живёт больше 20 миллионов россиян
Число россиян, живущих за чертой бедности, продолжает расти — по данным за этот год, доход ниже прожиточного минимума имеют более 20 млн жителей нашей страны.
Об этом на XVII съезде партии «Единая Россия» заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.
«Пока мы фиксируем снижение доходов на 1,4%, что не так много, как в предыдущие годы, но и немало», — приводит слова Голиковой ТАСС.
В 2016 году, по статистике Росстата, бедняков в России было 20 млн. В 2015 году этот показатель был ниже на 300 тысяч.
Между тем 20 декабря Пенсионный фонд РФ сообщил на своем сайте, что в России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности. По данным ведомства, в 2017 году средний размер пенсии составил
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Наталья Попельницкая
Фото Олега Каргаполова