Подсчитали: в бедности живёт больше 20 миллионов россиян

В нужде живут больше 20 млн россиян 
В нужде живут больше 20 млн россиян 

Число россиян, живущих за чертой бедности, продолжает расти — по данным за этот год, доход ниже прожиточного минимума имеют более 20 млн жителей нашей страны.


Об этом на XVII съезде партии «Единая Россия» заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.


«Пока мы фиксируем снижение доходов на 1,4%, что не так много, как в предыдущие годы, но и немало», — приводит слова Голиковой ТАСС.


В 2016 году, по статистике Росстата, бедняков в России было 20 млн. В 2015 году этот показатель был ниже на 300 тысяч.


Между тем 20 декабря Пенсионный фонд РФ сообщил на своем сайте, что в России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности. По данным ведомства, в 2017 году средний размер пенсии составил 13 800 рублей — это на 64% больше прожиточного минимума пенсионера.

Прочтений: 8769
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (215)215
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено