Подсчитали: в бедности живёт больше 20 миллионов россиян

В нужде живут больше 20 млн россиян

Число россиян, живущих за чертой бедности, продолжает расти — по данным за этот год, доход ниже прожиточного минимума имеют более 20 млн жителей нашей страны.







Об этом на XVII съезде партии «Единая Россия» заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова.





«Пока мы фиксируем снижение доходов на 1,4%, что не так много, как в предыдущие годы, но и немало», — приводит слова Голиковой ТАСС.





В 2016 году, по статистике Росстата, бедняков в России было 20 млн. В 2015 году этот показатель был ниже на 300 тысяч.

