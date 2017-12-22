В Новосибирске пропала женщина со светло-рыжими волосами





Анна Лукашова пропала 6 декабря

В Новосибирске объявили в розыск 57-летнюю Анну Лукашову, которая с 6 декабря перестала выходить на связь с родными.





«Родственники звонили-звонили, приехали к ней, а в квартире её нет. Такое ощущение, что ненадолго вышла. Написали заявление в полицию, с тех пор тишина», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов.





Как сообщили волонтёры, женщина проживала на улице Виктора Уса.





Рост у Анны Лукашовой 152 сантиметра, у неё худощавое телосложение, зелёные глаза, светло-рыжие волосы. Женщина носит очки овальной формы, на лбу у неё шрам.





В день пропажи Анна, предположительно, была одета в чёрный пуховик с капюшоном с опушкой из чёрного меха, светлую вязаную шапку и чёрные штаны.





В Новосибирске продолжают также искать 19-летнюю Кристину Приходько, которая не вернулась домой после того, как поехала в коттедж устраиваться на работу гувернанткой.