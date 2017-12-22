В Новосибирске пропала женщина со светло-рыжими волосами
В Новосибирске объявили в розыск 57-летнюю Анну Лукашову, которая с 6 декабря перестала выходить на связь с родными.
«Родственники звонили-звонили, приехали к ней, а в квартире её нет. Такое ощущение, что ненадолго вышла. Написали заявление в полицию, с тех пор тишина», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор содружества волонтёров «Доброспас» Алексей Романов.
Как сообщили волонтёры, женщина проживала на улице Виктора Уса.
Рост у Анны Лукашовой 152 сантиметра, у неё худощавое телосложение, зелёные глаза, светло-рыжие волосы. Женщина носит очки овальной формы, на лбу у неё шрам.
В день пропажи Анна, предположительно, была одета в чёрный пуховик с капюшоном с опушкой из чёрного меха, светлую вязаную шапку и чёрные штаны.
В Новосибирске продолжают также искать 19-летнюю Кристину Приходько, которая не вернулась домой после того, как поехала в коттедж устраиваться на работу гувернанткой.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено волонтёрами поискового отряда «Доброспас»