Десятки Дедов Морозов прошлись по проспекту Дзержинского
По проспекту Дзержинского прошлись сто Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.
«В флешмобе участвуют трудовые коллективы организаций и предприятий Дзержинского района, активные участники ТОСа и жители района. По ходу флешмоба любой желающий мог присоединиться к праздничной колонне», — рассказали в пресс-центре мэрии. Главный Дед Мороз возглавил нарядную колонну и проехался на санях по проспекту.
Костюмированная колонна прошла от администрации Дзержинского района до парка «Берёзовая роща», где после открыли районную ёлку.
По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, во флешмобе приняли участие около 150 человек.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой