Десятки Дедов Морозов прошлись по проспекту Дзержинского


Впереди наряженной толпы проехался Дед Мороз на санях
Впереди наряженной толпы проехался Дед Мороз на санях

По проспекту Дзержинского прошлись сто Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. 


«В флешмобе участвуют трудовые коллективы организаций и предприятий Дзержинского района, активные участники ТОСа и жители района. По ходу флешмоба любой желающий мог присоединиться к праздничной колонне», — рассказали в пресс-центре мэрии. Главный Дед Мороз возглавил нарядную колонну и проехался на санях по проспекту.


Десятки жителей переоделись в персонажей русских народных сказок
Десятки жителей переоделись в персонажей русских народных сказок


Костюмированная колонна прошла от администрации Дзержинского района до парка «Берёзовая роща», где после открыли районную ёлку.


Во время флешмоба начался снегопад, но ряженных это не остановило
Во время флешмоба начался снегопад, но ряженных это не остановило


Самым популярным костюмом оказался наряд Деда Мороза
Самым популярным костюмом оказался наряд Деда Мороза


По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, во флешмобе приняли участие около 150 человек.


Также в колонне прошёлся символ года — жёлтая собака
Также в колонне прошёлся символ года — жёлтая собака


Новогодние праздничные мероприятия на этой неделе только начинаются — полный список интересных событий мы подготовили для вас в отдельном материале

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