Заключённый ударил надзирателя, чтобы не идти на зарядку





Инцидент произошёл в колонии строгого режима ИК-8

В Новосибирске перед судом предстанет 28-летний заключённый колонии строгого режима, который обвиняется в применении насилия, совершённого в отношении сотрудника колонии строгого режима.





Обвиняемый отбывал наказание за имущественное преступление. По версии прокуратуры, 4 декабря он отказался идти на построение для утренней физической зарядки. «Начальник оперативного отдела Б. указал осужденному на необходимость проследовать на построение, тогда последний нанёс капитану внутренней службы кулаком руки удар в область лица», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Калининского района города Новосибирска.





После удара у сотрудника колонии появился кровоподтёк на веке левого глаза, пострадавший вынужден был обратиться за медицинской помощью.





Теперь осужденный предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»). В случае обвинительного приговора мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.





Вчера прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в хулиганстве за стрельбу в посетителя бара из травматического оружия.