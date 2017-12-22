Заключённый ударил надзирателя, чтобы не идти на зарядку


Инцидент произошёл в колонии строгого режима ИК-8
Инцидент произошёл в колонии строгого режима ИК-8

В Новосибирске перед судом предстанет 28-летний заключённый колонии строгого режима, который обвиняется в применении насилия, совершённого в отношении сотрудника колонии строгого режима.


Обвиняемый отбывал наказание за имущественное преступление. По версии прокуратуры, 4 декабря он отказался идти на построение для утренней физической зарядки. «Начальник оперативного отдела Б. указал осужденному на необходимость проследовать на построение, тогда последний нанёс капитану внутренней службы кулаком руки удар в область лица», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Калининского района города Новосибирска.


После удара у сотрудника колонии появился кровоподтёк на веке левого глаза, пострадавший вынужден был обратиться за медицинской помощью.


Теперь осужденный предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»). В случае обвинительного приговора мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.


Вчера прокуратура направила в суд дело в отношении бывшего полицейского, которого обвиняют в хулиганстве за стрельбу в посетителя бара из травматического оружия.

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