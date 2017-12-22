Модельное агентство выпустило календарь с работающими за границей девушками

Модельное агентство Elite Stars выпускает календарь со своими девушками уже пятый год
Модельное агентство Elite Stars выпускает календарь со своими девушками уже пятый год

Модельное агентство Elite Stars выпустили традиционный календарь со своими моделями, успешно работающими за границей. Об этом сообщила НГС.НОВОСТИ директор агентства Татьяна Фетисова.


«Все эти наши модели международного уровня, работающие по всему миру. Все эти девочки работают на международном рынке уже больше трёх лет. Для девочки это всегда приятная неожиданность, когда она попадает на календарь», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Татьяна.


Ольга Жукова
Ольга Жукова


Екатерина Поляева
Екатерина Поляева


Кристина Горбунова
Кристина Горбунова


Влада Кружкова
Влада Кружкова


Олеся Романенко
Олеся Романенко


Аполлинария Чиркова
Аполлинария Чиркова


Мария Засорина
Мария Засорина


Мария Шубина
Мария Шубина


Мария Ступина
Мария Ступина


Милена Вацик (слева), Юлия Колмакова (справа)
Милена Вацик (слева), Юлия Колмакова (справа)


Евгения Канавец
Евгения Канавец


Ксения Шамилова
Ксения Шамилова


Яна Дубник
Яна Дубник


Модельный календарь выпускается ограниченным тиражом уже пятый год исключительно для новосибирских партнёров Elite Stars — местные производители одежды и обуви и рекламные компании. Тираж календаря на 2018 год всего пятьдесят экземпляров.


Интернет-провайдер «Авантел» к концу года тоже выпустил свой календарь, но с полуобнаженными девушками.

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