Модельное агентство выпустило календарь с работающими за границей девушками
Модельное агентство Elite Stars выпустили традиционный календарь со своими моделями, успешно работающими за границей. Об этом сообщила НГС.НОВОСТИ директор агентства Татьяна Фетисова.
«Все эти наши модели международного уровня, работающие по всему миру. Все эти девочки работают на международном рынке уже больше трёх лет. Для девочки это всегда приятная неожиданность, когда она попадает на календарь», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Татьяна.
Модельный календарь выпускается ограниченным тиражом уже пятый год исключительно для новосибирских партнёров Elite Stars — местные производители одежды и обуви и рекламные компании. Тираж календаря на 2018 год всего пятьдесят экземпляров.
Интернет-провайдер «Авантел» к концу года тоже выпустил свой календарь, но с полуобнаженными девушками.
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Илья Калинин
Фото предоставлены модельным агентством Elite Stars