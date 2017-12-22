Дмитрий Медведев распорядился закрыть аэродром Ельцовка
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закрытии аэродрома Ельцовка.
Текст распоряжения опубликовали 21 декабря.
«Закрыть аэродром гражданской авиации Новосибирск (Ельцовка) для обслуживания воздушных судов», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, аэродром гражданской авиации Ельцовка является испытательной базой завода им. В.П. Чкалова.
В марте в мусорном полигоне под Новосибирском увидели угрозу для самолётов, взлетающих с аэродрома. Тогда Ространснадзор направил губернатору НСО Владимиру Городецкому письмо с рекомендациями по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) в селе Раздольное Новосибирского района.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Кривенко