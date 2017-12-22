Дмитрий Медведев распорядился закрыть аэродром Ельцовка

Распоряжение опубликовали 21 декабря 
Распоряжение опубликовали 21 декабря 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закрытии аэродрома Ельцовка.


Текст распоряжения опубликовали 21 декабря.


«Закрыть аэродром гражданской авиации Новосибирск (Ельцовка) для обслуживания воздушных судов», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.


Напомним, аэродром гражданской авиации Ельцовка является испытательной базой завода им. В.П. Чкалова.


В марте в мусорном полигоне под Новосибирском увидели угрозу для самолётов, взлетающих с аэродрома. Тогда Ространснадзор направил губернатору НСО Владимиру Городецкому письмо с рекомендациями по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) в селе Раздольное Новосибирского района.

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