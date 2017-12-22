На Красном проспекте напротив часовни заработала точка крупнейшей российской сети пиццерий

 

В зале пиццерии порядка 80 посадочных мест
В зале пиццерии порядка 80 посадочных мест


Заведение сети «Додо пицца» заработало сегодня, 22 декабря, на втором этаже торгово-офисного комплекса на Красном проспекте, 17. Это первая точка сети в правобережной части города.


«Додо пицца» — первый арендатор на втором этаже, остальные помещения пока не заняты
«Додо пицца» — первый арендатор на втором этаже, остальные помещения пока не заняты


Пиццерия заняла примерно половину второго этажа пристройки к высотному зданию. Ранее здесь работали магазины одежды, а на первом этаже располагался сетевой супермаркет парфюмерии. В прошлом году владелец помещения принял решение привлекать сюда преимущественно ресторанных операторов.


Пицца в заведении продается преимущественно целыми кругами, но один-два вида, как правило, можно купить по сегментам
Пицца в заведении продается преимущественно целыми кругами, но один-два вида, как правило, можно купить по сегментам


В пиццерии порядка 80 посадочных мест, есть детская комната с игрушками. Окна заведения выходят на Красный проспект. На базе этой точки еще до начала работы зала открыта доставка готовых блюд.


Окна пиццерии выходят на Красный проспект
Окна пиццерии выходят на Красный проспект


«Зона доставки у этой пиццерии ограничена улицами Фабричная, Семьи Шамшиных и Дуси Ковальчук. Но в будущем мы планируем открыть порядка 20 точек, и тогда сможем доставлять пиццу практически по всему городу», — пообещали в заведении.


На Красном проспекте напротив часовни заработала точка крупнейшей российской сети пиццерий


«Додо пицца» — крупнейшая в России сеть пиццерий, которая включает (по данным самой компании) уже 272 заведения. В мае этого года, когда «Додо» открыла первую точку в Новосибирской области (в Бердске), в сети было только 200 заведений. Для сравнения, ближайший конкурент «Додо пиццы» на российском рынке — американская сеть Papa John's — за 14 лет работы открыла в России 117 пиццерий. 


В Новосибирске у Papa John's сейчас работает семь заведений, а самой крупной местной сетью пиццерий сегодня остается New York Pizza (14 заведений).  New York Pizza известна также своими громкими акциями. Так, в августе этого года, привлеченные большими скидками, новосибирцы выстроились в длинную очередь в новом заведении этой сети. 

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