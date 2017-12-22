На Красном проспекте напротив часовни заработала точка крупнейшей российской сети пиццерий
Заведение сети «Додо пицца» заработало сегодня, 22 декабря, на втором этаже торгово-офисного комплекса на Красном проспекте, 17. Это первая точка сети в правобережной части города.
Пиццерия заняла примерно половину второго этажа пристройки к высотному зданию. Ранее здесь работали магазины одежды, а на первом этаже располагался сетевой супермаркет парфюмерии. В прошлом году владелец помещения принял решение привлекать сюда преимущественно ресторанных операторов.
В пиццерии порядка 80 посадочных мест, есть детская комната с игрушками. Окна заведения выходят на Красный проспект. На базе этой точки еще до начала работы зала открыта доставка готовых блюд.
«Зона доставки у этой пиццерии ограничена улицами Фабричная, Семьи Шамшиных и Дуси Ковальчук. Но в будущем мы планируем открыть порядка 20 точек, и тогда сможем доставлять пиццу практически по всему городу», — пообещали в заведении.
«Додо пицца» — крупнейшая в России сеть пиццерий, которая включает (по данным самой компании) уже 272 заведения. В мае этого года, когда «Додо» открыла первую точку в Новосибирской области (в Бердске), в сети было только 200 заведений. Для сравнения, ближайший конкурент «Додо пиццы» на российском рынке — американская сеть Papa John's — за 14 лет работы открыла в России 117 пиццерий.
В Новосибирске у Papa John's сейчас работает семь заведений, а самой крупной местной сетью пиццерий сегодня остается New York Pizza (14 заведений). New York Pizza известна также своими громкими акциями. Так, в августе этого года, привлеченные большими скидками, новосибирцы выстроились в длинную очередь в новом заведении этой сети.
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Стас Соколов
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