В Новосибирске разработали улыбающийся светофор


Изменить секцию светофора можно будет дистанционно
Изменить секцию светофора можно будет дистанционно

В Новосибирске разработали светофор с дистанционным управлением — он позволит менять организацию дорожного движения без выезда специалистов на перекресток. 


«Сейчас, чтобы изменить организацию дорожного движения, например, поменять стрелку в дополнительной секции, нужно выезжать — это несколько действий с выездом сотрудников. Этот светофор будет управляться дистанционно с автоматизированной системы управления дорожным движением»,  — рассказал представитель Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) Александр Тропин.


Новый светодиодный светофор сделан с системой GPRS-связи. Он сможет менять символы в секциях на стрелки, цифры и даже смайлы и будет работать и в экстремальных погодных условиях при температуре до –50 градусов.


Разработка предназначена не только для водителей, но и для пешеходов. Сейчас СМЭУ необходимо запатентовать новинку, оформлением документов займутся в 2018 году. Когда улучшенные светофоры появятся на перекрёстках Новосибирска, пока неизвестно.


Неработающие светофоры часто становятся причиной коллапсов на улицах города. Так, 15 декабря, когда в городе в вечерний час пик были 10-балльные пробки, движение в районе площади Труда как раз осложнял отключенный светофор

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