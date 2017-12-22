Хотела быть гувернанткой: студентка поехала устраиваться на работу и пропала
В Новосибирске 19-летняя Кристина Приходько не вернулась домой после того, как поехала в коттедж устраиваться на работу гувернанткой.
«Сказала, что хочет устроиться гувернанткой, коттедж убирать, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ отец пропавшей девушки Константин Приходько. — Я был против, она меня не послушала, сказала: "Пап, я взрослая девочка". И после учёбы поехала на эту работу и пропала».
По словам родственников, из дома Кристина вышла 21 декабря в 9:00 — поехала на учёбу в СибУПК, дальнейшее её местонахождение неизвестно. Телефон девушки был доступен до 20:00 — студентка не брала трубку. «Я звоню — скинула. Всем друзьям, подругам скидывала. Может быть, не она [скидывала], может, телефон не у неё уже был. С тех пор она недоступна», — пояснил Приходько.
Мужчина объяснил, что на телефоне у дочери стоит услуга «Ребёнок под присмотром» — программа показала последнее местонахождение телефона пропавшей девушки в районе ОбьГЭСа.
В Новосибирске продолжают искать 30-летнего Андрея Шкуренко — он уехал из дома на своём «Шевроле» и пропал вместе с машиной.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено волонтёрами поискового отряда «Доброспас»