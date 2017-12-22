Ездят когда не положено: ГИБДД наказала водителей большегрузов штрафами
В Новосибирске инспекторы ГИБДД оштрафовали более 30 водителей большегрузов за движение в неположенное для них время.
Рейд «В час пик — без большегрузов» проводился для проверки исполнения водителями требований по движению большегрузов в черте Новосибирска. В общей сложности к административной ответственности инспекторы привлекли более 30 водителей — каждого из них оштрафовали на 500 рублей.
«Экипажи ГИБДД стояли на въезде в город, мостах, магистралях — там, где есть дублирующие таблички о том, что движение запрещено. Экипажи ГИБДД выявляли правонарушения, привлекали к административной ответственности», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды новосибирской Госавтоинспекции.
Ограничение на движение большегрузного транспорта было введено в конце ноября. По новым правилам фуры не могут передвигаться по городским дорогам ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
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Сергей Жигальцев
Фото 54.мвд.рф