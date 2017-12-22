Новосибирец пойдёт под суд за жестокое убийство знакомой


В ночь на 30 мая обвиняемый избил и задушил свою знакомую
В ночь на 30 мая обвиняемый избил и задушил свою знакомую

Новосибирец пойдёт под суд за убийство своей знакомой — мужчина сначала избил женщину, а потом задушил её.


Преступление произошло в ночь на 30 мая в квартире на улице Челюскинцев, где 40-летний мужчина находился с погибшей наедине.


«Обвиняемый нанёс потерпевшей не менее 10 ударов руками, ногами и иным неустановленным предметом, после чего задушил её», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре Новосибирской области.


После убийства мужчина отвёз тело за пределы Новосибирска, в район посёлка Рыбачий. Он оставил труп в лесу, прикрыв его травой и ветками, уточнили в надзорном ведомстве.


Погибшую объявили в розыск только 29 мая — родственники предположили, что женщина поехала к подруге на улицу Челюскинцев. Следователи обнаружили тело погибшей 5 июня.


«Подозреваемый показал, где спрятал труп. Мы обнаружили тело при оперативно-разыскных мероприятиях», — рассказывали ранее НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.


Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство» — санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд. 


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