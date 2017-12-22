Новосибирская компания выпустила эротический календарь с красавицами «за мужской работой»

Компания выпускает эротические календари каждый год

К концу года новосибирский интернет-провайдер «Авантел» выпустил традиционный эротический календарь — в нём изображены сексуальные девушки за тяжёлой работой.







«Это очень лёгкая эротика по современным меркам. По нашей концепции, это девушки за мужской работой. И помимо того, что девушки находятся в процессе мужской работы, — они еще фотографируют себя для Instagram», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «Авантел».





Съёмки фотографий для календаря проходили в Барнауле, а героинями снимков стали приглашённые модели.







В компании отметили, что в этом году приготовили два вида календарей: с девушками и более скромный — для тех, кому девушек дарить неудобно или неуместно. «Это выборка из шедевров мировой живописи, тюнингованных под тематику "телеком". Он тоже забавный, но, возможно, понятен в основном связистам», — добавил представитель «Авантел».







Календарь посвящён девушкам, которые тяжёло работают





Но героини успевают фотографировать себя для соцсетей





Компания уже начала отправлять календари клиентам





Для календаря снимали профессиональных моделей





Съёмки проходили в Барнауле





Кроме календаря с девушками, компания выпустила также скромный календарь





Прошлогодний выпуск был посвящён красавицам в проводах





Также недавно компания делала календарь с женщинами-киборгами





Ранее в компании объясняли, что их выпуски «про внутреннюю жизнь айтишников», а не просто про абстрактных полуобнаженных девушек





Кроме «Авантела», обычно подобные календари делает ещё и ЦФТ





Авторы идеи считают, что их съёмки — это очень лёгкая эротика по современным меркам





«Мы хотели сделать полностью календарь с котиками, который можно подарить всем. Но с котами очень сложно работать — они капризные, на съемках впадают в стресс», — ранее рассказывали в компании





В съёмках приняли участие более 10 фотомоделей





В декабре прошлого года «Авантел» посвятил выпуск теме IT с красивыми девушками, в отличие от календаря на 2016 год, когда времена года иллюстрировали соблазнительные женщины-киборги.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что первой компанией, которая начала выпускать эротические календари для клиентов, была ЦФТ.