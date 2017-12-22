Новосибирская компания выпустила эротический календарь с красавицами «за мужской работой»
К концу года новосибирский интернет-провайдер «Авантел» выпустил традиционный эротический календарь — в нём изображены сексуальные девушки за тяжёлой работой.
«Это очень лёгкая эротика по современным меркам. По нашей концепции, это девушки за мужской работой. И помимо того, что девушки находятся в процессе мужской работы, — они еще фотографируют себя для Instagram», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «Авантел».
Съёмки фотографий для календаря проходили в Барнауле, а героинями снимков стали приглашённые модели.
В компании отметили, что в этом году приготовили два вида календарей: с девушками и более скромный — для тех, кому девушек дарить неудобно или неуместно. «Это выборка из шедевров мировой живописи, тюнингованных под тематику "телеком". Он тоже забавный, но, возможно, понятен в основном связистам», — добавил представитель «Авантел».
В декабре прошлого года «Авантел» посвятил выпуск теме IT с красивыми девушками, в отличие от календаря на 2016 год, когда времена года иллюстрировали соблазнительные женщины-киборги.
Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что первой компанией, которая начала выпускать эротические календари для клиентов, была ЦФТ.
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Мария Морсина
Фото предоставлены компанией «Авантел»