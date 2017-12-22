Новосибирская компания выпустила эротический календарь с красавицами «за мужской работой»

Компания выпускает эротические календари каждый год
Компания выпускает эротические календари каждый год

К концу года новосибирский интернет-провайдер «Авантел» выпустил традиционный эротический календарь — в нём изображены сексуальные девушки за тяжёлой работой.


«Это очень лёгкая эротика по современным меркам. По нашей концепции, это девушки за мужской работой. И помимо того, что девушки находятся в процессе мужской работы, — они еще фотографируют себя для Instagram», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «Авантел».


Съёмки фотографий для календаря проходили в Барнауле, а героинями снимков стали приглашённые модели.


В компании отметили, что в этом году приготовили два вида календарей: с девушками и более скромный — для тех, кому девушек дарить неудобно или неуместно. «Это выборка из шедевров мировой живописи, тюнингованных под тематику "телеком". Он тоже забавный, но, возможно, понятен в основном связистам», — добавил представитель «Авантел».


Календарь посвящён девушкам, которые тяжёло работают
Календарь посвящён девушкам, которые тяжёло работают


Но героини успевают фотографировать себя для соцсетей
Но героини успевают фотографировать себя для соцсетей


Компания уже начала отправлять календари клиентам
Компания уже начала отправлять календари клиентам


Для календаря снимали профессиональных моделей
Для календаря снимали профессиональных моделей


Съёмки проходили в Барнауле
Съёмки проходили в Барнауле


Кроме календаря с девушками, компания выпустила также скромный календарь
Кроме календаря с девушками, компания выпустила также скромный календарь


Прошлогодний выпуск был посвящён красавицам в проводах
Прошлогодний выпуск был посвящён красавицам в проводах


Также недавно компания делала календарь с женщинами-киборгами
Также недавно компания делала календарь с женщинами-киборгами


Ранее в компании объясняли, что их выпуски «про внутреннюю жизнь айтишников», а не просто про абстрактных полуобнаженных девушек
Ранее в компании объясняли, что их выпуски «про внутреннюю жизнь айтишников», а не просто про абстрактных полуобнаженных девушек


Кроме «Авантела», обычно подобные календари делает ещё и ЦФТ
Кроме «Авантела», обычно подобные календари делает ещё и ЦФТ


Авторы идеи считают, что их съёмки — это очень лёгкая эротика по современным меркам
Авторы идеи считают, что их съёмки — это очень лёгкая эротика по современным меркам


«Мы хотели сделать полностью календарь с котиками, который можно подарить всем. Но с котами очень сложно работать — они капризные, на съемках впадают в стресс», — ранее рассказывали в компании
«Мы хотели сделать полностью календарь с котиками, который можно подарить всем. Но с котами очень сложно работать — они капризные, на съемках впадают в стресс», — ранее рассказывали в компании


В съёмках приняли участие более 10 фотомоделей
В съёмках приняли участие более 10 фотомоделей


В декабре прошлого года «Авантел» посвятил выпуск теме IT с красивыми девушками, в отличие от календаря на 2016 год, когда времена года иллюстрировали соблазнительные женщины-киборги.  


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что первой компанией, которая начала выпускать эротические календари для клиентов, была ЦФТ. 

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