Новосибирцев позвали раскрашивать снежный лабиринт в зоопарке

В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило впервые построили большой лабиринт из снега — в эти выходные его разрисуют красками.





Снежный лабиринт расположен возле павильона для пингвинов и мелких приматов. Раскрашивать его будут в ближайшие выходные, 23 и 24 декабря.





«Краски дадим, но можно прийти со своими. Ограничений нет — рисовать можно любыми цветами. Предлагаем посвятить рисунки новогодней тематике и символу года — жёлтой земляной собаке. Краски подойдут любые — акварель, гуашь, пищевые красители. Также можно приносить кисти и пульверизаторы», — рассказали в зоопарке.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) Дек 20, 2017 at 3:41 PST





Также 23 декабря на центральной площадке у фонтана пройдёт праздник «Новогодние приключения в зоопарке» с Дедом Морозом, снежным барсом и белым медведем.





С 1 по 7 января зоопарк также будет работать — в эти дни здесь тоже будут проводиться праздничные программы.





В декабре в зоопарке, кстати, поселились новые животные, например, большая ящерица аризонский ядозуб. Также среди новых обитателей зоопарка — два земляных волка и пара бородачей. Их можно увидеть в павильоне «Тропический мир».