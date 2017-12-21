Новосибирцев позвали раскрашивать снежный лабиринт в зоопарке

В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило впервые построили большой лабиринт из снега — в эти выходные его разрисуют красками. 


Снежный лабиринт расположен возле павильона для пингвинов и мелких приматов. Раскрашивать его будут в ближайшие выходные, 23 и 24 декабря. 


«Краски дадим, но можно прийти со своими. Ограничений нет — рисовать можно любыми цветами. Предлагаем посвятить рисунки новогодней тематике и символу года — жёлтой земляной собаке. Краски подойдут любые —  акварель, гуашь, пищевые красители. Также можно приносить кисти и пульверизаторы», — рассказали в зоопарке. 



Также 23 декабря на центральной площадке у фонтана пройдёт праздник «Новогодние приключения в зоопарке» с Дедом Морозом, снежным барсом и белым медведем.


С 1 по 7 января зоопарк также будет работать — в эти дни здесь тоже будут проводиться праздничные программы. 


В декабре в зоопарке, кстати, поселились новые животные, например, большая ящерица аризонский ядозуб. Также среди новых обитателей зоопарка — два земляных волка и пара бородачей. Их можно увидеть в павильоне «Тропический мир». 

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