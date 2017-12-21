Наказали миллиардом: новосибирцы оплатили рекордное число штрафов за нарушение ПДД


Камеры фото- и видеофиксации замечают две трети всех нарушений ПДД
Камеры фото- и видеофиксации замечают две трети всех нарушений ПДД

С начала 2017 года жители Новосибирской области заплатили больше 1 млрд 36 млн рублей штрафов за нарушения ПДД.
 

Об этом сегодня заявил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.


Он пояснил, что большая часть штрафов — две трети — выписана благодаря камерам фото- и видеофиксации, которые зарегистрировали около миллиона нарушений ПДД. 


«В настоящее время на территории Новосибирской области используется 126 комплексов фото- и видеофиксации, из которых 46 стационарных, 68 передвижных, 12 мобильных», — сказал врио министра. 


Минувшим летом новые камеры фиксации нарушений устанавливали и в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — например, новые появились на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. 

Прочтений: 1755
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено