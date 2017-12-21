Наказали миллиардом: новосибирцы оплатили рекордное число штрафов за нарушение ПДД
С начала 2017 года жители Новосибирской области заплатили больше 1 млрд 36 млн рублей штрафов за нарушения ПДД.
Об этом сегодня заявил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Он пояснил, что большая часть штрафов — две трети — выписана благодаря камерам фото- и видеофиксации, которые зарегистрировали около миллиона нарушений ПДД.
«В настоящее время на территории Новосибирской области используется 126 комплексов фото- и видеофиксации, из которых 46 стационарных, 68 передвижных, 12 мобильных», — сказал врио министра.
Минувшим летом новые камеры фиксации нарушений устанавливали и в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — например, новые появились на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.
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Аня Богданова
Фото Ольги Бурлаковой