Наказали миллиардом: новосибирцы оплатили рекордное число штрафов за нарушение ПДД





Камеры фото- и видеофиксации замечают две трети всех нарушений ПДД

С начала 2017 года жители Новосибирской области заплатили больше 1 млрд 36 млн рублей штрафов за нарушения ПДД.



Об этом сегодня заявил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.







Он пояснил, что большая часть штрафов — две трети — выписана благодаря камерам фото- и видеофиксации, которые зарегистрировали около миллиона нарушений ПДД.





«В настоящее время на территории Новосибирской области используется 126 комплексов фото- и видеофиксации, из которых 46 стационарных, 68 передвижных, 12 мобильных», — сказал врио министра.





Минувшим летом новые камеры фиксации нарушений устанавливали и в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — например, новые появились на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе.