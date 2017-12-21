Вылетевший в Новосибирск самолёт вернулся в Норильск из-за тревожного датчика

Самолёт S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика 
Самолёт S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика 

Сегодня, 21 декабря, самолёт S7 Airlines, следовавший из Норильска в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.


На борту самолёта Embraer E-170 находились шесть членов экипажа и 76 пассажиров. Рейс 3278 вылетел в 9:15, но через час вернулся обратно. 


«При совершении пилотирования произошло срабатывание датчика технической неисправности, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 


Норильская транспортная прокуратура проводит проверку этого случая. Причина неисправности устанавливается. 


По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс № 3278 прибудет в Новосибирск сегодня в 19:50. 


Похожий случай произошёл чуть больше месяца назад. Тогда также самолёт авиакомпании S7, летевший из Норильска в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала о неисправности. 

Прочтений: 2014
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено