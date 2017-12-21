Вылетевший в Новосибирск самолёт вернулся в Норильск из-за тревожного датчика

Самолёт S7 Airlines вернулся в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика

Сегодня, 21 декабря, самолёт S7 Airlines, следовавший из Норильска в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.



На борту самолёта Embraer E-170 находились шесть членов экипажа и 76 пассажиров. Рейс 3278 вылетел в 9:15, но через час вернулся обратно.





«При совершении пилотирования произошло срабатывание датчика технической неисправности, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.







Норильская транспортная прокуратура проводит проверку этого случая. Причина неисправности устанавливается.







По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс № 3278 прибудет в Новосибирск сегодня в 19:50.





Похожий случай произошёл чуть больше месяца назад. Тогда также самолёт авиакомпании S7, летевший из Норильска в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за сигнала о неисправности.