Стрелок с Богдашки получил суровый приговор за убийство женщины из ружья
Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Сергею Романову, который в феврале 2017 года расстрелял свою возлюбленную из охотничьего ружья.
«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены: взыскана компенсация морального вреда в пользу отца погибшей — 800 тысяч рублей. По обстоятельствам дела судом установлено, что Романов дважды выстрелил прицельно из огнестрельного оружия в потерпевшую, причинил ей многочисленные телесные повреждения, от которых наступила её смерть», — прокомментировала приговор гособвинитель, старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.
Убийство, за которое осудили новосибирца Сергея Романова, произошло утром 15 февраля 2017 года возле дома
От ранений пострадавшая умерла. Полицейские по горячим следам отыскали подозреваемого в убийстве — им оказался 51-летний житель соседнего дома Сергей Романов, работающий водителем на дочернем предприятии Новосибирского завода химконцентратов. Оперативники вскрыли дверь квартиры и задержали мужчину, который был пьян. В квартире они нашли и орудие убийства — охотничье ружье.
Как ранее сообщали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области со ссылкой на показания задержанного, мужчина убил свою знакомую из ревности. «По версии следствия, у них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — поясняли следователи.
Приговор пока не вступил в законную силу. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следили за его оглашением в режиме онлайн.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова