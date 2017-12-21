Стрелок с Богдашки получил суровый приговор за убийство женщины из ружья

Выслушавшего приговор Сергея Романова выводят из зала суда

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Сергею Романову, который в феврале 2017 года расстрелял свою возлюбленную из охотничьего ружья.







«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены: взыскана компенсация морального вреда в пользу отца погибшей — 800 тысяч рублей. По обстоятельствам дела судом установлено, что Романов дважды выстрелил прицельно из огнестрельного оружия в потерпевшую, причинил ей многочисленные телесные повреждения, от которых наступила её смерть», — прокомментировала приговор гособвинитель, старший помощник прокурора Калининского района Новосибирска Екатерина Махова.





Убийство, за которое осудили новосибирца Сергея Романова, произошло утром 15 февраля 2017 года возле дома № 63 по улице Богдана Хмельницкого. Через несколько часов в интернете появилось видео с камер наблюдения. На нём видно, как из припаркованной машины выходит мужчина с ружьём и стреляет в женщину, которая идёт мимо. Пострадавшая падает, мужчина уезжает, вскоре раненую женщину находит дворник.







От ранений пострадавшая умерла. Полицейские по горячим следам отыскали подозреваемого в убийстве — им оказался 51-летний житель соседнего дома Сергей Романов, работающий водителем на дочернем предприятии Новосибирского завода химконцентратов. Оперативники вскрыли дверь квартиры и задержали мужчину, который был пьян. В квартире они нашли и орудие убийства — охотничье ружье.







Как ранее сообщали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области со ссылкой на показания задержанного, мужчина убил свою знакомую из ревности. «По версии следствия, у них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — поясняли следователи.





Приговор пока не вступил в законную силу. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следили за его оглашением в режиме онлайн.