Мэр назвал главные успехи городских властей за прошедший год


Анатолий Локоть увидел немало достижений в работе мэрии
Анатолий Локоть увидел немало достижений в работе мэрии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подвёл итоги 2017 года и перечислил главные достижения городских властей в уходящем году.


«Этот год мы трудились в рамках трёх приоритетов: развитие дорог, социальной инфраструктуры и зелёных зон. Всего было вложено более 3 млрд рублей. Мы гармонично вписались в федеральные программы, получили поддержку», — сообщил мэр.


Анатолий Локоть заявил, что считает результаты работы мэрии в этом году «удовлетворительными», хотя признал, что недостатки и проблемы есть.


Мэр отметил строительство и ремонт школ и детских садов. «Открыто две новых школы, продолжается строительство и капремонт ещё четырёх, в том числе школы для слабослышащих детей. <...> Закончили реконструкцию двух детских садов — это бывшие детские дома», — сказал Локоть.


Помимо школ власти Новосибирска взялись за ремонт театров, добавил мэр. «Мы занялись и стали развивать материальную базу наших театров: театр "На левом берегу", решили вопросы с кинотеатром "Пионер" и создаем базу для театра Афанасьева», — рассказал Анатолий Локоть.


Говоря о зелёных зонах, мэр отметил реконструкцию Михайловской набережной Оби и Центрального парка. «Набережная — у меня есть определённое чувство удовлетворения, это выстраданный проект. Впервые за 50 лет мы взялись за реконструкцию набережной. Новосибирцы выходят туда, гуляют, значит, есть результат», — сказал Локоть. Новую входную зону в Центральном парке он назвал «нарядной»


По программе «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске отремонтировали девять улиц протяжённостью больше 20 км, а также тротуары на общей площади 103 тысячи кв. м. В Новосибирске действовала и городская программа, по которой починили 80 участков дорог в частном секторе.


Также мэр напомнил о том, что городские власти занялись ремонтом муниципального транспорта и обновлением техники для дорожных служб. «Очень знаковое: ремонт трамваев, 10 из 12 уже работают, ещё два заканчивают делать. <...> Мы приобретаем 49 единиц дорожной техники, начиная с конца января нам начнут поставлять зимние варианты машин», — сказал Локоть.

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