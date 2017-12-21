«Все стояли, делали селфи»: новосибирец снял видео пожара в Шерегеше
Вечером 20 декабря в туристическом комплексе «Фристайл» в Шерегеше загорелась баня — очевидцем пожара стал житель Новосибирска. Он помог пожарным в борьбе с огнём.
«Я живу в гостинице "Сугроб" и просто увидел отблески. Когда подошёл, уже лихо всё полыхало. Сначала полыхал низ, затем буквально на глазах перешёл на верхний ярус. Пожарные начали доставать шланги. Я помогал соединять шланги для подачи воды. Меня смутило, что куча людей стояли, смотрели, делали селфи, вместо того, чтобы какие-то действия предпринять. Если бы не подъехали две машины пожарных, могло бы перекинуться пламя на другую гостиницу. Всё, что могло обгореть по внешней оболочке, обгорело», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Владимир Кочевник.
В туристическом комплексе «Фристайл» корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что горела баня.
«Горела только баня, гостиница не тронута. Сейчас ещё инспектор ходит, думаем, что это или проводка, или что-то с котлом», — отметили в администрации.
По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частной бане на горе Зелёной в Шерегеше поступило спасателям в 21:31. Полностью его ликвидировали в 21:51.
«На момент прибытия первого подразделения горела крыша и горело внутри бани открытым пламенем. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешётка крыши, обгорели стены внутри бани на общей площади 120 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», — уточнили в МЧС.
В прошлом году новосибирцы стали очевидцами другого пожара — тогда из гостиницы AYS эвакуировали постояльцев. В тот раз персонал гостиницы самостоятельно справился с пожаром.
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Елена Громкова
Видео и скриншот видео Владимира Кочевника
Фото Стаса Соколова