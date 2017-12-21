На Северном объезде построят завод китайских грузовиков

На первом этапе будет построен дилерский центр для продажи и обслуживания грузовиков и спецтехники под брендами Beiben и North Benz. Строительство завода — только третий этап проекта
На первом этапе будет построен дилерский центр для продажи и обслуживания грузовиков и спецтехники под брендами Beiben и North Benz. Строительство завода — только третий этап проекта

Компания «Скоми Авто» заявила о начале строительства автосборочного завода китайских грузовиков Beiben Trucks Group в Новосибирской области в 2018 году.


«Скоми Авто» намерена развивать проект вместе с Северной китайской индустриальной корпорацией Norinco G (CNGC), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ООО «Скоми Авто» Юрия Стоянова.


«Проект полностью готов к реализации, одобрены инвестиции. Построить такой завод в регионе планировалось ещё пять лет назад, но из-за кризиса в экономике страны планы были отложены», — пояснил Стоянов изданию.


По его словам, сейчас компания начинает сертификацию моделей. «Процесс займёт около пяти месяцев, после получения сертификатов на ввоз и выпуск техники приступим к строительству», — отметил Стоянов.


Затраты на сертификацию составят около 2 млн долларов, инвестиции в строительство и запуск — примерно 15 млн долларов. В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что обращений за господдержкой от компаний не поступало.


«Планируется, что автоконцерн разместится на участке 6 га в районе Северного объезда Новосибирска. 


На первом этапе будет построен дилерский центр для продажи и обслуживания грузовиков и спецтехники под брендами Beiben и North Benz. Затем планируется строительство таможенного склада для нужд компании, третий этап — строительство сборочного завода с тремя производственными линиями и склада комплектующих для крупноузловой сборки», — пишет издание.


По словам Юрия Стоянова, на заводе будет выпускаться около 25 типов автомобилей — от самосвалов до фургонов, техники для нефтесервиса — на основе шасси грузовиков Beiben. Мощность завода — в пределах 1,5 тысячи штук в год. Общую потребность российского рынка в грузовиках в компании оценивают в 40 тысяч машин в год. «Скоми Авто» рассчитывает реализовать первый этап за восемь месяцев, а вывести предприятие на проектную мощность за три года после запуска. Срок окупаемости проекта — четыре-пять лет.


В октябре 2017 года другая компания IEK заявляла о строительстве в Новосибирской области завода общей площадью 25 тысяч кв. м. По имеющимся данным, предприятие будет заниматься производством двустенной гофрированной трубы ПНД, металлических корпусов, пластикового кабель-канала ПВХ.

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