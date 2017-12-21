Водитель «Жигулей» отвлёкся на Большевистской: мужчина из попутной «Лады» повредил позвоночник





Авария случилась ночью напротив дома № 48 на Большевистской

Сегодня ночью на Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись два ВАЗа: одного из пассажиров увезли в больницу с травмой спины.





Авария произошла 21 декабря в 0:20 между остановками «Мелькомбинат» и «Завод торгового оборудования».







«50-летний водитель ВАЗ 2104 "Жигули" ехал по Большевистской в сторону Добролюбова и столкнулся с попутным ВАЗ 2109 "Лада", который разворачивался из крайнего левого ряда», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







В ДТП пострадал 23-летний пассажир «Лады» — его увезли в больницу с переломом крестца и дисторсией поясничного отдела позвоночника.







Водитель «Жигули» объяснил сотрудникам ГИБДД, что немного отвлёкся, а потом увидел перед собой ВАЗ, резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.







Сегодня ночью в Октябрьском районе случилась ещё одна авария: после столкновения «Тойоты Ист» и «Тойоты Платц» три человека попали в больницу с ушибами и ссадинами.