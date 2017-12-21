Над Новосибирском поднялся многослойный рассвет
Утро 21 декабря Новосибирск встретил с многослойным рассветом, в котором сочетались цвета от бежевого до фиолетового.
«Жизнь, как зебра? Не, как зимний рассвет над Новосибирском», — пошутил сегодня читатель НГС, который сделал фотографию утреннего неба.
По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, восход Солнца сегодня произошёл в 9:52, а заход ожидается в 17:02. Долгота дня сегодня будет 7 часов 10 минут — это будет первый из двух самых коротких дней этого года. Второй с такой же долготой ожидается завтра, 22 декабря.
Другие жители Новосибирска тоже не обошли красивый рассвет без внимания — его фотографии появились в соцсетях вместе с философскими подписями.
«Если встаёшь с плохим настроением, достаточно поднять глаза в небо и увидеть красоту. Природа — это самая страшная и красивая женщина», — пишет пользователь «Инстаграма» natalca_93.
А кто-то просто решил пожелать всем доброго утра, увидев рассвет.
Одна из пользовательниц «Инстаграма» решил посмотреть на рассвет под другим углом
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Елена Громкова
Фото читателя НГС (1, 2), instagram.com (3, 4, 5)