Над Новосибирском поднялся многослойный рассвет

Восход солнца состоялся сегодня в 9:52
Восход солнца состоялся сегодня в 9:52

Утро 21 декабря Новосибирск встретил с многослойным рассветом, в котором сочетались цвета от бежевого до фиолетового.


«Жизнь, как зебра? Не, как зимний рассвет над Новосибирском», — пошутил сегодня читатель НГС, который сделал фотографию утреннего неба.


По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, восход Солнца сегодня произошёл в 9:52, а заход ожидается в 17:02. Долгота дня сегодня будет 7 часов 10 минут — это будет первый из двух самых коротких дней этого года. Второй с такой же долготой ожидается завтра, 22 декабря. 


Читатель предложил сравнивать жизнь не с зеброй, а с новосибирским рассветом
Читатель предложил сравнивать жизнь не с зеброй, а с новосибирским рассветом


Другие жители Новосибирска тоже не обошли красивый рассвет без внимания — его фотографии появились в соцсетях вместе с философскими подписями.


«Если встаёшь с плохим настроением, достаточно поднять глаза в небо и увидеть красоту. Природа — это самая страшная и красивая женщина», — пишет пользователь «Инстаграма» natalca_93.



А кто-то просто решил пожелать всем доброго утра, увидев рассвет.


Доброе утро, Сибиряки💛

Публикация от M A L (@malygina_l)


Одна из пользовательниц «Инстаграма» решил посмотреть на рассвет под другим углом



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