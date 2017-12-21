Прокуратура просила 12 лет: в суде читают приговор стрелку с Богдашки

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Сергей Романов во время судебного заседания
Сергей Романов во время судебного заседания

Сегодня, 21 декабря, в Калининском районном суде Новосибирска оглашают приговор Сергею Романову, которого обвиняют в убийстве женщины из охотничьего ружья на улице Богдана Хмельницкого.


Судебное заседание началось в 12:00. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следят за происходящим в режиме онлайн.


Убийство произошло утром 15 февраля 2017 года возле дома № 63 по улице Богдана Хмельницкого — из припаркованной машины вышел мужчина с ружьём и выстрелил в женщину, которая шла мимо. Пострадавшую нашёл дворник, от ранений она умерла.


Вскоре полицейские задержали жителя соседнего дома Сергея Романова, в квартире у мужчины нашли охотничье ружьё, из которого стреляли в женщину. По версии следствия, Романов убил свою знакомую из ревности. «У них ранее были близкие отношения, за несколько дней женщина решила порвать с ним отношения. Мужчина так своеобразно отреагировал», — поясняли следователи. 


На прошлом судебном заседании гособвинитель просила приговорить Сергея Романова к 12 годам строгого режима.


«15 февраля 2017 года около 7 часов 30 минут Романов увидел идущую в его сторону со стороны дома № 65 по Богдана Хмельницкого Горбунову и, реализуя задуманное, действуя умышленно и целенаправленно, осознавая преступный характер своих действий, <...> вышел из своего автомобиля, взяв с собой заряженное охотничье ружьё, последовал навстречу Горбуновой и, приблизившись к ней, произвёл прицельный выстрел <...> в нижнюю часть туловища и ноги Горбуновой, от которого она упала на снег, после чего произвёл второй прицельный выстрел», — зачитала судья.

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