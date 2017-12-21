Застрявшие в пробках водители пошутили над собой в стихах

Уровень пробок в городе достиг 6 баллов
Уровень пробок в городе достиг 6 баллов

Новосибирцы, стоящие в утренних пробках, пишут в приложениях «Яндекса» стихи собственного сочинения.


В приложении Яндекс.Карты в девятом и десятом часах утра 21 декабря появилось сразу несколько комментариев, в которых новосибирцы соревнуются в умении сочинять стихи: «Я клубничка, застряла в пробке прилично», «Я огурец, в маршрутке скучно – трындец», «А я слива, терпеть всё это нужна большая сила!», «Я мандарин, уже кончается бензин».


Застрявшие в пробках водители пошутили над собой в стихах


Застрявшие в пробках водители пошутили над собой в стихах


По данным сервиса Яндекс.Пробки, по состоянию на 9:15 заторы на дорогах Новосибирска оценивались в 6 баллов. Особенно напряжённое движение наблюдалось на проезде Энергетиков, улицах Ватутина, Станиславского, Большевистской и Мочищенском шоссе.

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