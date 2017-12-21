Встречные «Тойоты» сошлись в ДТП на ночном перекрёстке: пострадали трое

В ночь на 21 декабря три человека попали в больницу с ушибами и ссадинами после столкновения «Тойоты Ист» и «Тойоты Платц» на перекрёстке в Октябрьском районе Новосибирска.







Авария произошла в 00:10 на пересечении улиц Тургенева и Никитина.





«27-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Ist, двигавшаяся по улице Никитина со стороны улицы Кирова с левым поворотом на улицу Тургенева, столкнулась с автомобилем Toyota Platz, который двигался по улице Никитина во встречном направлении», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





ДТП случилось в первом часу ночи





Оба водителя пояснили автоинспекторам, что выехали на перекрёсток со скоростью около 50 км/ч.





В ДТП пострадали 24-летний пассажир «Тойоты Ист» и двое человек из «Тойоты Платц» — 26-летний водитель и его 19-летний пассажир. Всех их увезли в больницу с ушибами и ссадинами, добавили в Госавтоинспекции.





Ещё одна Toyota вчера вечером получила повреждения в ДТП на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Космической: в иномарку влетела «Лада». Водитель «Тойоты» утверждает, что отечественный автомобиль выскочил на перекрёсток на красный свет.