Пропавшего в Новосибирске мужчину с тростью нашли мёртвым
Волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о гибели 53-летнего Игоря Филиппова, который пропал в конце ноября.
«Это не криминальная смерть. Тело нашли в районе Крахаля», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт», не разглашая подробностей.
Как ранее сообщали в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», утром 30 ноября 53-летний Игорь Филиппов ушёл из дома на улице Первомайской в неизвестном направлении. С собой у пропавшего была спортивная сумка болотного цвета.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также рассказывали, что Игорь Филиппов ходит медленно, с опорой на трость из-за проблем с правой ногой.
НГС.НОВОСТИ выясняют подробности гибели мужчины.
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Ольга Хмелевская
Фото Ирины Акишевой