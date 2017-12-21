Пропавшего в Новосибирске мужчину с тростью нашли мёртвым

Пропавший мужчина нашёлся спустя три недели — его разыскивали полиция и волонтёры
Пропавший мужчина нашёлся спустя три недели — его разыскивали полиция и волонтёры

Волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о гибели 53-летнего Игоря Филиппова, который пропал в конце ноября. 


«Это не криминальная смерть. Тело нашли в районе Крахаля», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт», не разглашая подробностей.


Как ранее сообщали в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», утром 30 ноября 53-летний Игорь Филиппов ушёл из дома на улице Первомайской в неизвестном направлении. С собой у пропавшего была спортивная сумка болотного цвета.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также рассказывали, что Игорь Филиппов ходит медленно, с опорой на трость из-за проблем с правой ногой.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности гибели мужчины.

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