Пропавшего в Новосибирске мужчину с тростью нашли мёртвым

Пропавший мужчина нашёлся спустя три недели — его разыскивали полиция и волонтёры

Волонтёры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о гибели 53-летнего Игоря Филиппова, который пропал в конце ноября.







«Это не криминальная смерть. Тело нашли в районе Крахаля», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт», не разглашая подробностей.







Как ранее сообщали в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», утром 30 ноября 53-летний Игорь Филиппов ушёл из дома на улице Первомайской в неизвестном направлении. С собой у пропавшего была спортивная сумка болотного цвета.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области также рассказывали, что Игорь Филиппов ходит медленно, с опорой на трость из-за проблем с правой ногой.







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности гибели мужчины.