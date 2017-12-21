Новосибирск вошел в рейтинг городов с самыми длинными пробками

В среднем новосибирец проводит в пробках по 36 минут в день

Новосибирцы стоят в пробках по 140 часов в год. К таким выводам пришли сотрудники голландской компании TomTom, специализирующейся на поставке GPS-навигаторов.







Новосибирск занял 46 местов в так называемом TomTom Traffic Index — рейтинге городов с самыми продолжительными пробками. Исследователи выяснили, что в среднем новосибирец тратит по 36 минут в сутки на стояние в дорожных заторах.







Среди российских городов пальму первенства по количеству пробок ожидаемо держит Москва — столица страны заняла 13 строчку общего рейтинга. Следом за ней идет Санкт-Петербург (21 место ТОПа). Новосибирск расположился на третьей позиции.







Порой для создания дорожного затора не нужна авария или снегопад. Достаточно лишь провести розыгрыш ценных призов. Именно из-за такой акции в минувшие выходные образовалась серьезная пробка в сторону магазина «Гигант», расположенного на улице Энергетиков.







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