Волейбол: «Локомотив» одержал победу над «СКРА»

Следующий матч «Локомотив» проведет с командой «Шомон» (Франция) 
Следующий матч «Локомотив» проведет с командой «Шомон» (Франция) 

Вчера новосибирские волейболисты из клуба «Локомотив» на домашней площадке одолели «СКРА» (Белхтаув, Польша) в матче группового этапа Лиги чемпионов.


Счет матча составил 3:0 в пользу «Локомотива».


«Мои опасения были связаны с тем, что у нас мог потеряться игровой ритм из-за того, что мы не играли 10 дней, соперник же, напротив, провел турнир. Но обе команды, в итоге, имели свои "плюсы" и "минусы" в игре. Польская команда была уставшей, так же сказались и перелеты. Поэтому самым важным было хорошо начать игру, с настроением и давлением на противника. Для них стало большой потерей, что травму получил Влажлы. Он вчера тренировался, все было нормально, а сегодня мы удивились, потому что Мариуш был даже не заявлен. "Скра" с Влажлы и без него – две разные команды», — цитирует слова Пламена Константинова, главного тренера команды, пресс-служба клуба.


В настоящий момент «Локомотив» находится на первой строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов. Следующую встречу в рамках лиги новосибирские волейболисты проведут 16 января с командой «Шомон» (Франция).


Групповой этап Лиги чемпионов начался для «Локомотива» с победы над московским «Динамо». Сибиряки сумели обыграть соперников со счетом 3:0.


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