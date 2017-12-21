Водитель «Лады» на проспекте Карла Маркса врезался в Toyota Vitz

Авария произошла в 18:40

Вчера вечером на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Космической в столкновении сошлись автомобили Toyota Vitz и «Лада».







Как сообщают сотрудники мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники аварии двигались навстречу друг другу: «Лада» со стороны улицы Ватутина, Toyota — со стороны Геодезической.







«В Vitz на повороте налево на перекрестке влетела "Лада". Маленький, но крепкий Vitz получил незначительные повреждения, чего не скажешь о "Ладе" — ей раскурочило всю морду», — поясняют аваркомы.







Водитель Toyota отказался признавать свою вину. По его словам, «Лада» выскочила на перекресток на красный сигнал светофора, отмечает «Автоспас».







Порой неосторожность водителей приводит к самым непредсказуемым последствиям. Вчера НГС.НОВОСТИ писали о массовой аварии в Новосибирской области. По данным ГИБДД, в столкновении пострадали четыре машины.







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