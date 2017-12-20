BMW показала новый X7 на конвейере

Компания BMW опубликовала изображения первого предсерийного кроссовера X7, который поступит в продажу в конце 2018 года. Автомобиль собирают на конвейере американского завода в Спартанберге.







«Предсерийные автомобили в течение 12 месяцев будут проходить различные испытания. Некоторые испытания будут проходить в Долине Смерти в США и в Скандинавии», — уточнили в пресс-службе марки.





BMW X7 базируется на новой платформе CLAR, которую уже используют многие актуальные модели BMW. Предполагается, что X7 будет оснащен мощными двигателями V8 и V12. Напомним, X7 впервые был представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте и поразил всех своими огромными «ноздрями».





















