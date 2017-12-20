Семь домов в Советском районе остались без холодной воды почти на сутки

Холодная вода появится только завтра. В 18:00 
Холодная вода появится только завтра. В 18:00 

Сезон аварийных отключений продолжился сегодня вечером в Советском районе. Без холодной воды остались жители семи домов.


Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:00. В зоне аварии оказались здания по улице Солнечногорская. В качестве официальной причины муниципалитет указывает «Дефект пожарного гидранта №8 между домами 11 и 13 по улице Солнечногорская».


Интерактивная карта отключений холодной воды в Советском районе 



По предварительным данным, холодная вода появится завтра в 18:00.


За последние несколько месяцев это уже не первое отключение холодной воды в Новосибирске. В конце ноября в схожей ситуации оказались жители Дзержинского района.


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