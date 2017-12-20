Хоккей: «Сибирь» разгромила ханты-мансийскую «Югру»
20 декабря новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» с разгромным счётом победил «Югру» из Ханты-Мансийска в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счёт встречи составил 6:1 (1:0; 4:0; 1:1) в пользу сибиряков.
Первый гол в ворота ханты-мансийцев на 17-й минуте матча забил Степан Санников. «Бросок Ермакова от синей линии, подправление Санникова и шайба в воротах! Но судьи будут смотреть момент на предмет игры высоко поднятой клюшкой», — говорится в онлайн-трансляции матча на сайте «Сибири».
Вторую шайбу в ворота «Югры» Санников отправил в начале второго периода. «Ермаков делает передачу на Энлунда из своей зоны, Йонас лезет на пятак, его останавливают, но шайба отскочила к Степану, который отправил её в ворота! Правда, судьи смотрят момент на предмет вне игры», — отмечает ведущий трансляции.
Во втором периоде хоккеисты «Сибири» забили ханты-мансийцам ещё три шайбы: отличились Сергей Коньков и дважды Вячеслав Основин.
Шестая шайба попала в ворота «Югры» на 47-й минуте: Александр Бергстрём откликнулся на передачу Андрея Сигарёва. Единственную шайбу в ворота «Сибири» забил Максим Пестушко на 50-й минуте.
Ворота новосибирской команды в матче защищал Александр Салак.
В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Югрой» 15 ноября и обыграли команду из Ханты-Мансийска со счётом 2:1 в овертайме.
Сейчас «Сибирь» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут дома 23 декабря против «Салавата Юлаева» из Уфы.
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Ксения Евдокимова
Фото instagram.com/hc_sibir
Видео video.khl.ru