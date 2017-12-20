Новосибирск вошёл в топ-20 городов с самыми большими продажами новых авто
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок новых легковых автомобилей и назвали топ-20 регионов с самыми большими объёмами продаж за 11 месяцев 2017 года: Новосибирская область в их числе.
Новосибирская область вошла только во вторую десятку городов России по размеру авторынка и занимает 14-е место. С января по ноябрь новосибирцы приобрели меньше 12 тысяч новых машин. А, например, с января по август жители города купили 9,1 тысячи новых автомобилей — это на 20,7% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.
На первом месте в рейтинге находится Москва: за 11 месяцев обладателями новых автомобилей стали
Также в первую десятку городов по размеру рынка новых легковых автомобилей вошли Екатеринбург
В сентябре НГС.НОВОСТИ писали, что жители Новосибирской области стали покупать больше автомобилей с пробегом. К началу 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тысячи легковых автомобилей. На каждую тысячу человек приходилось по 273 машины. Чаще всего новосибирцы покупают «Тойоты» и «Лады», выяснили аналитики.
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Ксения Евдокимова
Фото Елены Мальгиной