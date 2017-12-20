Новосибирск вошёл в топ-20 городов с самыми большими продажами новых авто

Больше всего новых машин купили в Москве, Петербурге и Казани

Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили российский рынок новых легковых автомобилей и назвали топ-20 регионов с самыми большими объёмами продаж за 11 месяцев 2017 года: Новосибирская область в их числе.





Новосибирская область вошла только во вторую десятку городов России по размеру авторынка и занимает 14-е место. С января по ноябрь новосибирцы приобрели меньше 12 тысяч новых машин. А, например, с января по август жители города купили 9,1 тысячи новых автомобилей — это на 20,7% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.





На первом месте в рейтинге находится Москва: за 11 месяцев обладателями новых автомобилей стали 187 472 человека. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург: там приобрели 88 542 машины. Третье место у Казани — 21 626 новых машин, подсчитали в «Автостате».





Также в первую десятку городов по размеру рынка новых легковых автомобилей вошли Екатеринбург (18 177 машин), Самара (16 277 машин), Нижний Новгород (15 474 машин), Уфа (14 965 машин), Краснодар (13 726 машин), Ростов-на-Дону (13 129 машин) и Пермь (12 806 машин). Вместе с Новосибирском во второй десятке расположились Челябинск, Воронеж, Тольятти, Волгоград, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Тюмень и Красноярск.







В сентябре НГС.НОВОСТИ писали, что жители Новосибирской области стали покупать больше автомобилей с пробегом. К началу 2017 года в Новосибирске насчитывалось 433,1 тысячи легковых автомобилей. На каждую тысячу человек приходилось по 273 машины. Чаще всего новосибирцы покупают «Тойоты» и «Лады», выяснили аналитики.