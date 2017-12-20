Власти запретят остановку на улице в Заельцовском районе

В сентябре мэрия уже запретила машинам останавливаться на нескольких участках дорог в Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах. А в октябре не разрешили парковаться возле здания дорожной службы на Фрунзе и около Ленинского суда .

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Ксения Евдокимова

Cкриншот maps.google.ru (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

