Власти запретят остановку на улице в Заельцовском районе

Парковку запретили возле Дома национальных культур имени Заволокина
Парковку запретили возле Дома национальных культур имени Заволокина

Власти запретят останавливаться на части улицы Ельцовской в Заельцовском районе Новосибирска.


«С 20 января 2018 года запрещается остановка транспорта на нечётной стороне улицы Ельцовской на участке от Владимировской до дома на Ельцовской, 7», — рассказали в пресс-центре мэрии.


На участке поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».


«Это сделано в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда зимней уборочной техники», — объяснили в мэрии.


Парковку запретят от Владимировской до дома на Ельцовской, 7
Парковку запретят от Владимировской до дома на Ельцовской, 7


В сентябре мэрия уже запретила машинам останавливаться на нескольких участках дорог в Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах. А в октябре не разрешили парковаться возле здания дорожной службы на Фрунзе и около Ленинского суда.

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