Власти запретят остановку на улице в Заельцовском районе
Власти запретят останавливаться на части улицы Ельцовской в Заельцовском районе Новосибирска.
«С 20 января 2018 года запрещается остановка транспорта на нечётной стороне улицы Ельцовской на участке от Владимировской до дома на Ельцовской, 7», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На участке поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
«Это сделано в целях обеспечения безопасного прохода пешеходов и проезда зимней уборочной техники», — объяснили в мэрии.
В сентябре мэрия уже запретила машинам останавливаться на нескольких участках дорог в Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Заельцовском районах. А в октябре не разрешили парковаться возле здания дорожной службы на Фрунзе и около Ленинского суда.
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Ксения Евдокимова
Cкриншот maps.google.ru (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)