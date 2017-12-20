«Пропал багаж»: пассажиры самолёта из Екатеринбурга прилетели в Новосибирск без чемоданов
Больше десяти пассажиров рейса авиакомпании «Победа», летевшего из Екатеринбурга в Новосибирск, потеряли багаж.
Пассажир рейса Михаил Кармаш летел рейсом авиакомпании «Победа» из Москвы в Новосибирск с пересадкой в Екатеринбурге сегодня ночью.
«Во время посадки в Новосибирске пассажирам показалось, что самолёт долго не мог сбросить скорость, начал вилять и остановился в самом конце полосы. Кроме того, у пассажиров пропал багаж, не только у меня, а у человек двенадцати, среди них были граждане Германии. Мы все вместе написали в аэропорту заявление», — рассказал НГС.НОВОСТИ Михаил Кармаш.
В пресс-службе Толмачёво сказали, что в аэропорту был выгружен весь багаж, оформленный до Новосибирска.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в авиакомпанию «Победа» с просьбой пояснить, не возникло ли внештатных ситуаций при посадке самолёта в аэропорту Толмачёво.
Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ рассказывали, что пассажиры авиакомпании S7 сутки не могли вылететь в Москву из-за задержек рейсов.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой