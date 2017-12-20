Долги забудут: Госдума простила россиянам долги на 56 миллиардов

С россиян спишут пени, начисленные за старые долги

Долги по налогам, накопившиеся до 1 января 2015 года, признают безнадёжными и спишут. Российская налоговая амнистия коснётся как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Поправки в Налоговый кодекс об этом сегодня приняла Госдума во втором чтении, передаёт НТВ.





Простым россиянам простят долги по имущественным налогам — на землю, недвижимость и транспорт. Индивидуальных предпринимателей освободят от уплаты старых страховых взносов. И граждан, и ИП избавят от пеней, начисленных за долги до 2015 года.







Также закон освободит пенсионеров, инвалидов и участников войны от земельного налога на участки менее шести соток. Ранее пенсионеры по старости были избавлены лишь от налога на недвижимость.







Ввести налоговую амнистию для россиян предложил президент Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции. По словам российского президента, частой причиной налоговых задолженностей в стране является несовершенство налоговой системы.







На 1 января 2015 года задолженность россиян по налогам на имущество и землю составляла 56 млрд рублей, пишет РБК. Всего в числе проштрафившихся россиян значатся 42 млн физлиц и предпринимателей.







Поправки вступят в силу с 1 января 2018 года.

